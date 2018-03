Anzeige

Zwingenberg.„Hier und anderswo“, so lautet der Titel einer musikalischen Weltreise, zu der der Unisono-Chor für Samstag, 17. März, nach Zwingenberg ins Theater Mobile einlädt. Das Ensemble aus dem ältesten Bergstraßenstädtchen gastiert ab 20 Uhr im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1). In der Ankündigung heißt es:

Musikalisch Grenzen einreißen

„Weltoffen und international, so präsentiert sich der Chor Unisono in seinem diesjährigen Konzert. Mit internationaler Folklore und Liedern über Sehnsuchts-Orte und interessante Begegnungen trotzen die 30 Sängerinnen und Sänger um Chorleiterin Angelika Henß der Brexit- und ,America-First‘-Stimmung und versuchen musikalisch Grenzen einzureißen. Kuba, Brasilien, Südafrika, Russland, Frankreich oder England sind nur einige der Länder, aus denen die Lieder kommen, an denen der Chor im vergangenen Jahr gearbeitet hat.“

Karten gibt es im Vorverkauf beim Copyshop Zwingenberg (Darmstädter Straße 10, Telefon: 06251/7707660) oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse, die jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. red