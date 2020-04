Unruhe in der Ruhe

Die Welt scheint stillzustehen. Das öffentliche Leben ruht. Die meisten sind gezwungen, wochenlang zu Hause zu bleiben – manche bleiben dabei ganz allein. Auch das kirchliche Leben ist eingeschränkt:

Gottesdienste fallen aus. Christen müssen in diesen Tagen auf ihre gewohnten Feiern verzichten. Die Kirchen bleiben leer, obwohl die Tage von Gründonnerstag bis Ostern die wichtigsten und höchsten im ganzen Kirchenjahr sind.

Das was erwartet wird, findet nicht statt. In der Ruhe macht sich Unruhe breit. Nur wenige schaffen es, das offensichtliche „Nichts“ auszuhalten. Sie suchen nach Möglichkeiten, das bisher Gewohnte wiederherzustellen. Und da dies nicht geht, werden sie nervös und sind unausgeglichen. Sie fühlen sich schnell unverstanden, isoliert und glauben, zu einer Lösung selbst nichts beitragen zu können. Der Mensch fühlt sich abhängig, sieht sich als Opfer und fühlt sich hilflos.

Ein stiller Tag

Der heutige Karsamstag gilt als Tag der Grabesruhe Jesu. Er wird von Christen traditionell als stiller Tag begangen. Alles verstummt. Es entsteht ein Gespür dafür, was Hoffnungslosigkeit und Gottverlassenheit bedeuten können. Nur wenig können mit dieser „gezwungenen“ Ruhe umgehen. Und zum Glück kann in diese Situation hinein, die auch gar nicht lange andauert, dann sonst plötzlich Ostern, das Fest der Auferstehung gefeiert werden. Biblisch betrachtet gibt es kein öffentliches Geschehen, auf das sich Ostern beziehen kann. Es passierte im Verborgenen. Die Evangelien berichten, dass der Jüngerkreis sich nach dem Kreuzestod Jesu bereits aufzulösen begann. Die gesamte Anhängerschaft war deprimiert und hat den Tod als Unglück und Katastrophe erlebt. Nur wenige Freunde Jesu haben Erfahrungen gemacht, die ihr Leben total veränderten – aber erst nach und nach. Bis zur inneren tiefen Erkenntnis, dass Jesus tatsächlich lebt, plötzlich alles seinen Sinn erhält, galt es für alle, die innere Unruhe und das Gefühl der Ohnmacht auszuhalten.

Psychologen und Mediziner wissen, dass hinter jeder inneren Unruhe ein Auslöser steht. Sie ist ein Symptom, nicht aber die Ursache. Wer nervös ist, nicht aushalten kann, dass das nicht gleich passiert, was man erwartet, sollte den wahren Gründen nachgehen. Meist ist etwas Neues angesagt und das sollte angegangen werden. Vielleicht gilt es, eine Denkweise zu ändern oder seine Erwartungen zu korrigieren. Oder es gilt, den eigenen Lebensstil zu ändern, etwas Gewohntes aufzugeben.

Ruhe gönnen

Das erfordert es, zunächst Ruhe zuzulassen und sie sich zu gönnen, anstatt vor ihr zu fliehen. Wenigstens kurz innezuhalten und durchzuatmen, das tut jedem Menschen gut. Die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie zwingt Menschen – auch die Gläubigen selbst – nicht so schnell in Festtagsstimmung zu gehen. Gegebenenfalls müssen sie die „Grabesruhe“ weiter auszuhalten und nach biblischem Vorbild nach und nach ihre eigenen österlichen Erfahrungen machen. Für die Jünger Jesu begann so der missionarische Elan und der Bekennermut, den sie nun verkündigen konnten.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 11.04.2020