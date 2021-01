„Uns geht es darum, die Scholle zu erhalten“

Alsbach.„Die Auszeichnung ist Ehre und Ansporn zugleich“, so Adelheid Birmelin von der Demeter-Felderzeugnisse GmbH mit Sitz in Alsbach. Das Unternehmen wurde vor kurzem zum Sieger des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2021 in der Kategorie „Unternehmen – Biodiversität“ gekürt. Die Preisverleihung der Düsseldorfer Stiftung erfolgte live und virtuell.

In Zusammenarbeit mit der Bundesregierung

...