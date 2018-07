Anzeige

Darüber hinaus ließen es sich die italienischen Freunde nicht nehmen, die Zwingenberger im Naturpark Carnè zum Grillfest einzuladen. Man traf alte Bekannte, tauschte Neuigkeiten aus und versicherte sich gegenseitig, den Kontakt zu halten. Auch am Abschlussabend, an dem die Freunde nochmals zusammenkamen. Natürlich tranken sie nicht alleine auf die Freundschaft, sondern auch auf das Wohl des langjährigen Aktiven Renato Piazza, genannt „Numero Uno“, und das des ehemaligen Rathauschefs Sangiorgi. Beide hatten vor kurzem ihren 70. Geburtstag gefeiert.

Seit 18 Jahren verschwistert

Petra Miraglia, Vorsitzende des Freundeskreises Zwingenberg-Brisighella, überreichte „Numero Uno“ ein Bildband von der Bergstraße und Cesare Sangiorgi ein Fotoalbum mit den Erinnerungen an die vergangenen 18 Jahre – denn schon so lange besteht die Verschwisterung. „Es ist das schönste Geschenk, die Momente der Freundschaft so zu erleben“, bedankte sich Sangiorgi sichtlich gerührt.

Als nächstes werden in einigen Wochen die Erste und Zweite Vorsitzende des Zwingenberger Freundeskreises auf Einladung der italienischen Freunde vom 13. bis zum 18. August in Brisighella weilen. Anlass ist das Fest „Festa dell’ Unita di Brisighella“, an dessen letztem Tag das „Cena di Solidarietà“ – das „Essen der Solidarität – stattfindet, das in diesem Jahr zugunsten des Verschwisterungskomitees veranstaltet wird. Vorsitzende Petra Miraglia und Hanne Gruss als Zweite Vorsitzende des Verschwisterungsvereins möchten die italienischen Freunde an diesem Abend nach Kräften unterstützen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 05.07.2018