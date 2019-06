Väter und Kinder zelten und grillen

Rodau.Der Sportclub Rodau (SCR) weist auf sein Vater-Kind-Zelten hin, das am 3. und 4. August (Samstag und Sonntag) auf dem Gelände der Jugendfeuerwehr Rodau ausgerichtet wird. Am Samstagvormittag erfolgt der Aufbau der Zelte, anschließend verbringen die Teilnehmer den Tag mit Spielen, dem Besuch des „Rathaus-Festes“ in Rodau, Grillen, Nachtwanderung und Lagerfeuer. Am Sonntag wird die Aktion nach dem Frühstück fortgesetzt, nämlich mit sportlichen „Duellen“ Väter gegen Kinder. Nach dem Mittagessen werden dann am späten Nachmittag die Zelte wieder abgebaut. Infos Anmeldung: Steffen Müller, E-Mail: steffen.mueller@sc-rodau.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 27.06.2019