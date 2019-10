Vandalismus in der Grundschule

Seeheim-Jugenheim.Unbekannte besprühten mit Feuerlöschern Wände und Gänge der Tannenbergschule in Seeheim. Wie die Täter in der Zeit zwischen Samstagmittag und Sonntagabend in die Schule gelangten, das ist unklar, schreibt das Polizeipräsidium Südhessen. Der durch den Vandalismus entstandene Schaden an der Grundschule beläuft sich nach Schätzungen auf mehrere Hundert Euro. Aufgrund der Aufräumarbeiten konnte das Gebäude am Montag nicht genutzt werden.

Wer in diesem Zusammenhang Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, der wird gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Pfungstadt zu melden (06157/9509-0). ots

