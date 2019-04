Vater-Kind-Tag am Sonntag

Zwingenberg.Die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg weist auf eine Neuauflage des Vater-Kind-Tages hin, der am Sonntag, 7. April, in Kooperation mit dem Evangelischen Gemeindenetz Nördliche Bergstraße stattfinden wird. Veranstaltungsort ist das Evangelische Gemeindehaus (Darmstädter Straße 22) im ältesten Bergstraßenstädtchen; dort stehen von 10 bis 17 Uhr „Spielen, Quatschen, Grillen, Gottesdienst feiern, Kennenlernen und Lachen“ im Mittelpunkt. Das Angebot richtet sich an Väter mit Kindern im Alter von zwei bis acht Jahren.

Anmeldungen nimmt Pfarrer Christian Hilsberg per E-Mail: ev-kirche-zwingenberg@t-online.de sowie per Telefon: 06251/75844 entgegen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 04.04.2019