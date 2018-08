Vater und Sohn glossieren Ortsgeschehen

Zwingenberg.Sie haben eigentlich ganz normale Namen, doch die sind eher selten im Gebrauch. Stattdessen sind sie in Zwingenberg als „Konsum“ (Kerwevadder Jürgen Künz) oder „Baron“ (Heinz Keil) bekannt. Wenn die dann auch noch auf Reisen sind und das eine oder andere Missgeschick passiert, dann findet sich das alles in der Kerweredd wieder, die in diesem Jahr vom „Konsum“ verlesen wurde. Sohn Sven Künz

...