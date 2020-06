VdH nimmt Übungsbetrieb auf

Zwingenberg.Auch der Verein der Hundefreunde (VdH) Zwingenberg, Alsbach und Umgebung musste aufgrund der Coronavirus-Pandemie ab Mitte März seinen Übungsbetrieb einstellen. Nach über acht Wochen ohne Übungsbetrieb kann der Verein aber nun endlich wieder öffnen und die Übungsstunden für alle Hundefreunde anbieten, schreibt Pressewartin Katharina Mittag und formuliert:

„Wir freuen uns darauf, bekannte Gesichter und Hundenasen gesund, munter und voller Energie auf unserem Hundeplatz begrüßen zu dürfen. Auch Hundefreunde, die bislang noch kein Mitglied sind und sich einen Eindruck von unserem Verein verschaffen wollen, sind herzlich eingeladen.“ Weiter heißt es: „Auch wenn wir mit riesiger Motivation an die Übungsstunden gehen und es kaum erwarten können, da weiter zu machen, wo wir so unvermittelt aufhören musst, gehen wir mit der aktuellen Situation besonnen um. Wir haben für das Miteinader im Vereinsleben klare Regeln aufgestellt, die ein sicheres Miteinander ermöglichen. Durch ein verantwortungsbewusstes Handeln unseres Vereins, aller Mitglieder und Interessierten ist so erfolgreiches und sorgenfreies Training in Zeiten der Corona-Pandemie möglich.“

Über die aktuellen Übungszeiten und derzeitigen Einschränkungen im Vereinsleben können Interessierte wie auch Mitglieder sich auf der Vereinswebseite informieren. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 03.06.2020