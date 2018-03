Anzeige

Zwingenberg.Trotz der eisigen Temperaturen hielt am Samstagnachmittag der Frühling im Alten Amtsgericht Zwingenberg Einzug. In den mit Blumen bunt geschmückten Saal hatte der Ortsverband Zwingenberg des Sozialverbands VdK alle Mitglieder und Freunde zum Frühlingsfest eingeladen. Das Fest war nicht nur eine Gelegenheit für ein geselliges Beisammensein, sondern gleichzeitig auch eine Informations-Veranstaltung, denn der neugewählte Vorstand (wie berichtet) stellte sich offiziell den Besuchern vor.

Die neue Vorsitzende Rosemarie Brumby begrüßte zusammen mit Udo Ziegert, dem neuen stellvertretenden Vorsitzenden, und der neuen Schriftführerin Alexandra Germann die Gäste. Nach einer musikalischen Einstimmung durch Frau Brumby am Klavier und einem Gedicht zum Thema Frühling bedankte sich der neue Vorstand bei allen Gästen für ihre Teilnahme.

Ein besonderer Gruß ging hierbei an Helmtrud Vetter, die ehemalige Vorsitzende des VdK-Ortsverbandes Zwingenberg. Sie war seit 1994 ehrenamtlich an der Spitze des VdK tätig und hat sich um viele Menschen gekümmert. Für ihre Dienste erhielte Frau Vetter bereits 2013 aus den Händen des damaligen Landrats Matthias Wilkes den Ehrenbrief des Landes und somit die höchste Auszeichnung, die Hessen an Ehrenamtliche vergibt. Doch nicht nur beim VdK engagierte sich Frau Vetter. Sie ist außerdem seit über 30 Jahren Mitglied bei den Rodauer Landfrauen sowie bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO), beim Seniorenclub „Freude im Alter“, bei der Freiwilligen Feuerwehr Zwingenberg und bei der DRK-Seniorengymnastik.