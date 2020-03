VdK fordert „Rente für alle“

Zwingenberg.Der Ortsverband Zwingenberg im VdK Hessen-Thüringen macht auf seine nächste Veranstaltung aufmerksam. Am 14. März, Samstag, informiert das aus Rosemarie Brumby, Alexandra Germann und Udo Ziegert bestehende Vorstandsteam ab 15 Uhr im Alten Amtsgericht (Obertor 1) in Zwingenberg die Mitglieder und weitere Interessierte über die „Renten-Demo“, zu der der Sozialverband für den 28. März in München aufruft. Unter dem Motto „Rente für alle“ will der VdK gegen die wachsende Altersarmut protestieren.

Die Informationsveranstaltung des örtlichen VdK wird dann mit einem neuerlichen Auftritt der Seeheimer Märchenbühne fortgesetzt. Auf dem Programm steht dieses Mal das Marionettenspiel „Die Bienenkönigin“. Das Märchen wird von Renate Schwarz gelesen, die musikalische Begleitung übernimmt Irmgard Gerlach.

Nach der Aufführung lädt der VdK die Teilnehmer zu einem kleinen Umtrunk in Verbindung mit weiteren Informationen über die Arbeit des Sozialverbands ein. Überdies bieten die Akteur der Seeheimer Märchenbühne eine Märchenbetrachtung (Interpretation) der „Bienenkönigin“ für Erwachsene an.

Die Einladung zu der Veranstaltung am 14. März richtet sich an Mitglieder und Interessierte sowie gleichermaßen an Kinder und Erwachsene.

Anmeldungen unter Angabe der Personenzahl (Kinder/Erwachsene) nimmt Vorsitzende Rosemarie Brumby telefonisch: 06251/982503 oder per E-Mail: rosemarie.brumby@vdk.de entgegen.

Weitere Termine

Weitere Termine des VdK Zwingenberg nachfolgend im Überblick:

8. Mai: Vortrag Sicherheit im Alter (Christel Shelton von der Polizeilichen Beratungsstelle referiert)

28. August: Jahreshauptversammlung

26. September: Planwagenfahrt zum Fürstenlager

15. November: Gedenkfeier zum Volkstrauertag

12. Dezember: Weihnachtsfeier. zg

