VdK lädt zur Weihnachtsfeier ein

Zwingenberg.Der Sozialverband VdK, Ortsverein Zwingenberg, weist auf seine Weihnachtsfeier hin. Vorsitzende Rosemarie Brumby lädt die Mitglieder zusammen mit ihren Familie sowie Freunde des VdK dazu für den 30. November, Freitag, ab 15 Uhr ins Alte Amtsgericht (Obertor 1) ein. In der Einladung heißt es: „Bei Gebäck, Kaffee, Tee, Erfrischungsgetränken, Informationen und kleinen Überraschungen möchten wir gemeinsam mit Ihnen gesellig und im Plauderton gemütlich dem Jahresende entgegengehen.“ Frau Brumby bittet bis zum 20. November um Anmeldungen unter Angabe der Personenzahlen per Telefon: 06251/982503 oder per E-Mail: rosemarie.brumby@vdk.de.

Eingeladen sind ausdrücklich auch Menschen, die noch nicht Mitglied im VdK sind. Und für diejenigen, die „schlecht zu Fuß“ sind, bietet das aus Rosemarie Brumby, Udo Ziegert und Alexandra Germann bestehende Vorstandsteam auch einen Fahrdienst an. red

