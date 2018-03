Vereine schießen um Pokale

Anzeige

Zwingenberg.Die Privilegierte Schützengesellschaft (PSG) Zwingenberg lädt in diesen Tagen nicht nur (wie berichtet) zum bekannten Ostereierschießen, sondern auch zum traditionellen Vereinspokalschießen mit dem Luftgewehr um die Zwingenberg-Pokale ein. Noch bis zum (Grün-)Donnerstag dieser Woche, 29. März, können sich Teams der örtlichen Vereine täglich von 19 bis 22.30 Uhr daran beteiligen. Veranstaltungsort ist die Schießanlage unter dem Feuerwehrgerätehaus am Gießer Weg. Wie in den vergangenen Jahren wird mit aufgelegtem Luftgewehr geschossen. Es werden wieder die drei besten Schützen der Damen-, Herren- und Jugendklasse ausgezeichnet.

Laut Waffengesetz muss für Jugendliche bis inklusive 14 Jahren eine besondere schriftliche Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten für das Luftgewehrschießen vorliegen. Ein Vordruck kann auf der Webseite www.psg-zwingenberg.de heruntergeladen werden. Das Formular ist auch auf der Schießanlage erhältlich. Diese Regelung gilt ab einem Alter von zehn Jahren, so dass jüngere Kinder nicht am Schießen mit dem Luftgewehrteilnehmen können.

Jederzeit während des Schießbetriebes können Damen-, Herren- und Jugendmannschaften bestehend aus jeweils vier Personen gemeldet werden. Aktive Schützen sind ausgeschlossen. Die Startgebühr beträgt pro Mannschaft 13 Euro. Die Siegerehrung und Überreichung der Pokale und Urkunden findet beim Dämmerschoppen in der Schießanlage am 20. April, Freitag, ab 20 Uhr statt.