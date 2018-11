„Verfluchtes Licht“ – ein Krimi-Hörspiel

Seeheim.Basel, 1989. Die letzten Wochen des Kalten Kriegs. Privatdetektiv Heiner Glut ist wegen einer Lichtallergie ausschließlich nachts unterwegs. Zufällig trifft er seinen ehemaligen Polizeikollegen Urs Zeller und erfährt, dass man im Mordfall „Finzi“ im Dunkeln tappe. Es geschah im Untergeschoss des Direktionsgebäudes des Pharmariesen Zondas AG: Die Sekretärin Hanna Finzi wurde beim Aktenkopieren brutal erschlagen. Alles weist auf ein Liebesdrama hin.

Glut beschließt zu ermitteln, und bald wird klar, dass hier andere Dinge im Spiel sind.

Von wahren Fakten inspiriert, zeichnet der Schweizer Dramatiker Lukas Holliger ein düsteres Bild der Stadt im Dreiländereck. Düster ist auch der Soundtrack des Musikers Andreas Bernhard. Ein akustischer „Film noir“ am Vorabend des Mauerfalls, den Regisseur Mark Ginzler kongenial in Szene gesetzt hat.

Am Samstag, 24. November, um 20 Uhr kommt „Verfluchtes Licht“ in der Kultur-Metzgerei in Seeheim (Bergstraße 6) zur Vorführung. Zwischen Kacheln und Wohnzimmertischchen lauschen die Besucher der preisgekürten Produktion des Schweizer Radios SRF. Zu Gast ist Musiker Andreas Bernhard, der einen Einblick hinter die Kulissen gibt.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die „Stiftung Zuhören“ wird gebeten. red

Info: Anmeldung auf der Homepage: www.kulturmetzgerei.com

