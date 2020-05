Verkehrsunfall nach einem Ausweichmanöver

Alsbach-Hähnlein.Am Samstag ereignete sich aufgrund des Verhaltens eines bisher noch unbekannten Fahrradfahrers ein Unfall mit einem schwarzen BMW 520 i.

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen mit Sitz in Darmstadt berichtet, wollte der Pkw-Fahrer von der Neuen Bergstraße nach rechts auf die L 3112 abbiegen, als ein an der roten Ampel eigentlich wartepflichtiger Fahrradfahrer auf dem Fahrradweg die Straße überquerte. Der Autofahrer konnte dem Radfahrer noch ausweichen, geriet aber deshalb ins Schleudern und prallte in die Schutzplanke auf der rechten Seite der Straße. Der Schaden am Pkw wird auf 3000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0 entgegen. ots

