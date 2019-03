Verschönerungsverein lud zur Disney-Party

Rodau.Närrisches Treiben herrschte am Samstagnachmittag auch im Dorfgemeinschaftshaus in Rodau. Unter dem Motto „Happy Birthday Mickey Mouse“ wurde kräftig gefeiert. Julia Müller (l.), die in diesem Jahr letztmals das Kinderprogramm organisiert hatte, wurde tatkräftig von Steffi Gellert (r.) unterstützt. Für die Kinder, die durchweg maskiert waren, gab es klassische Spiele wie die Reise nach Jerusalem, Mohrenkopf-Wettessen oder den Luftballontanz. Eine riesige Gaudi war das Einwickeln der Väter mit Klopapier durch ihre Kinder. Kräppel und Würstchen gab es in der Spielpausen zur Stärkung. / df

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 05.03.2019