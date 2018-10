Versteckte Winkel entdeckt

Zwingenberg.Bereits seit sieben Jahren veranstaltet der WDR für alle Fans der Sendung mit der Maus am 3. Oktober den bundesweiten „Maus-Türöffnertag“. Hier können sich Firmen und Vereine präsentieren und sonst verschlossene Türen für ein breites Publikum öffnen. Dieses Jahr gab es bundesweit knapp 800 Veranstaltungen und eine auch in Zwingenberg: Die Spielerei Bergstraße lud in ihre Räumlichkeiten ein und zeigte sonst verborgene Winkel.

Bei der sehr früh ausgebuchten Veranstaltung hatten sich etwa 30 Besucher gemeldet und konnten sich unter anderem in der sonst verschlossenen Draußenspiele-Sammlung umsehen und bei der Verwaltung mit dem Computer den Spielerei-Mitarbeitern über die Schulter gucken und auch einmal selbst Hand anlegen.

Alle kleinen Gäste nahmen das Angebot wahr, anhand einer Rallye mit der Maus zusammen die Abläufe in der Spielerei kennenzulernen. Zur Belohnung gab es Maus-Fanartikel zum Mitnehmen.

Neben dem Erforschen der Spielerei an sich stand natürlich das Ausprobieren von Spielen aus dem großen Angebot der Ausleihe im Mittelpunkt. Dankenswerterweise hatte die Stadtbücherei ihre Räume im ersten Stock für die Veranstaltung zur Verfügung gestellt, so dass für die Spieler ausreichend Platz vorhanden war.

Ein besonderer Renner war das in diesem Jahr zu Kinderspiel des Jahres gekrönte Spiel „Funkelschatz“. Eine neue Spielidee, bei der es um das Sammeln von Edelsteinen geht. Die einfachen Regeln und der spannende Spielverlauf schlugen viele Spieler in ihren Bann.

Dass trotz des schönen Wetters die Veranstaltung so gut besucht war, freut die Veranstalter von der Spielerei sehr, insbesondere da auch Familien aus benachbarten Bundesländern angereist waren. Deswegen wird es wohl auch nächstes Jahr am Tag der Deutschen Einheit am Marktplatz in Zwingenberg heißen: „Türen auf für die Maus und ihre Freunde!“

Weiter Informationen zur Spielerei auf der Homepage. red

