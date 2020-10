Versuchter Einbruch in Bürogebäude

Alsbach.Ein Bürogebäude in der Jahnstraße in Alsbach rückte am Samstagabend gegen 20.40 Uhr in das Visier Krimineller. Die Unbekannten versuchten zunächst, mit mehreren Hebelversuchen ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Die Türen und Fenster hielten stand, woraufhin sie eine Scheibe einschlugen. Daraufhin löste der Alarm aus. Die Unbekannten sollen mit einem roten Volkswagen in Richtung Melibokusstraße geflüchtet sein. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben insgesamt auf mehrere Tausend Euro. pol

