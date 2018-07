Viel Spaß beim Geländespiel

Anzeige

Der Tee wurde nun im „Basislager“ zubereitet, indem die Eiswürfel, die mit einem Löffel zum Lager transportiert werden mussten, in einer Konservendose geschmolzen wurden. Danach musste der Tee ziehen und anschließend gesüßt werden. Ziel des Spiels war es, so viel Tee wie möglich zu brauen, was auch erfolgreich geschafft wurde: Eine ganze Kanne voll Tee war das Ergebnis.

Laut Irene Folk und Markus Schöner, Mitglieder des Fördervereins, die das Geländespiel organisiert hatten, war die Aktion ein voller Erfolg. Die Teilnehmer waren so begeistert, dass sie das Spiel sogar verlängern mussten. Nach einer Stärkung bei einem gemeinsamen Picknick wanderten alle wieder in Richtung Zwingenberg, die Kinder immer noch begeistert vom Erlebten.

Der Förderverein möchte auch in Zukunft solche Projekte allen Ferienspielkindern ermöglichen. Jedes neue Mitglied ist somit herzlich im Verein willkommen. sfe

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.07.2018