Viele Kippen, keine Kühlschränke

Der Startschuss für den Zwingenberger Frühjahrsputz fiel im Rathaushof. Da waren die Müllsäcke noch leer. © Thomas Zelinger

Zwingenberg.Kippen ohne Ende. Hannah, Dorothea und Anna Lena schütteln mit den Köpfen. In ihrem blauen Müllsack sind fast ausschließlich Zigarettenstummel. Zwischen Löwenplatz und Neugasse finden sich besonders viele Exemplare. Die Drittklässler waren am Samstag über zwei Stunden lang in besonderer Mission unterwegs. Gemeinsam mit mehr als 80 anderen Freiwilligen haben sie die Stadt minutiös von Unrat

...

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 14.03.2018