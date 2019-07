Zwingenberg.Rosemarie Becker aus Zwingenberg hatte am Tag der Mondlandung ein ungutes Gefühl: „Den 21. Juli 1969 habe ich miterlebt und bis zum heutigen Tag die Bilder der Mondlandung der Raumfähre Apollo 11 nicht vergessen. Ich war zu dieser Zeit im siebten Monat schwanger. Da saß ich nun alleine auf der Couch und folgte der Bewegung des Astronauten „Buzz“ Aldrin neben der Flagge auf dem Mond.

Ich hatte kein gutes Gefühl dabei, dass Aldrin mit sicheren Schritten auf dem Erdtrabanten ist. Das grieselige Geflimmer auf dem Bildschirm und der schwarz-weiße Kontrast des Bildes machten mich sehr unruhig.

Gebet zum Himmel geschickt

Geht alles gut? Was wird sein, wenn etwas nicht gut verläuft? Ich sitze hier alleine auf der Couch – was soll ich tun als Mutter im siebten Monat? Wer kann mir helfen? Mein Mann ist in Darmstadt bei der IHK. Vielleicht leidet die ganze Erde an dieser außergewöhnlichen Aktion. Ich halte meine Hände und schickte ein Gebet zum Himmel. Herr, bitte hilf mir und auch meinem geliebten Kind! Wir freuen uns schon so sehr auf dieses kleine Wesen. Es spürt auch diese aufregende Situation!“ red

