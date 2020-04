Vier Brände an zwei Tagen

Bickenbach.Nach mehreren Bränden in Bickenbach hat das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Wie es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen heißt, hat am Samstag um kurz nach 19 Uhr in einem Wald im Bereich der Erbsengasse ein Baumstumpf gebrannt. Ein Radler entdeckte das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Diese löschte den brennenden Baumstumpf. Am Sonntag folgten dann drei Brände binnen weniger Stunden:

Gegen 19.50 Uhr musste die Feuerwehr einen Flächenbrand auf dem Grünstreifen neben den Bahngleisen im Bereich der Berta-Benz-Straße löschen. Gegen 22.35 Uhr bemerkte der Bewohner eines Hauses in der Pfungstädter Straße, dass ein Müllcontainer im Hof des Anwesens brannte. Gemeinsam mit zwei Nachbarn gelang es, den Brand mit einem Gartenschlauch zu löschen. Größerer Schaden war nicht entstanden. Nur gut eineinhalb Stunden später brannte ebenfalls in der Pfungstädter Straße eine Pergola. Das Feuer griff dabei auf das Wohnhaus über, indem eine 81-jährige Frau lebt. Die Seniorin blieb unverletzt und kam bei Nachbarn unter. Auch diesen Brand konnte die Feuerwehr schnell löschen. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 100 000 Euro.

Zeugen gesucht

Inwieweit ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht und was die jeweilige Ursache für die Brände war, das ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei schließt Brandstiftungen nicht aus und sucht Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 mit dem Kommissariat 10 in Verbindung zu setzen. ots

