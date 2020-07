Vier mächtige alte Bäume sind Naturdenkmale

Zwingenberg.Da steht sie: Der mächtige Stamm unten zweigeteilt, die Gabel so groß, dass ein Erwachsener bequem darin sitzen könnte. Das dichte Blattwerk umgibt die silbergraue Rinde, die obersten Äste der Krone ragen weit über das höchste Gebäude in der Umgebung hinaus. Früher übten sich Athleten an der Weitsprunggrube in ihrem Schatten und zu beiden Seiten dehnte sich der Sportplatz mit seinen

...