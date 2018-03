Vier-Sterne-Menü für Beatles-Kenner

Anzeige

Eine stilistische Kernfusion aus der kreativen Spätphase der Beatles, an die sich live kaum einer heranwagt. Mit gutem Grund. Doch die 1997 gegründete Lonely Hearts Club Band inszeniert gleich zehn Songs des Albums, die mit unendlichem Feingefühl und klanglicher Sensibilität ein herausragendes Hörerlebnis bieten. Kollektive Gänsehaut bei Perlen wie „Dear Prudence“ oder „Blackbird“. Und ja, sie haben sogar „Happiness Is A Warm Gun“ gespielt. Leadsänger Robby Schmidt versteht es auch nach über zwei Jahrzehnten, immer noch eins drauf zu legen. „It’s getting better all the time“, müsste man die Entwicklung dieser Band kommentieren.

Sechs Köpfe braucht es, um das geniale Werk der Fab Four live wach zu küssen: Der Zwingenberger Axel Weimann (Gitarre, Sitar, Gesang) ist der perfektionistische Motor, während Robby Schmidt (Leadsänger, Klavier, Percussion) es in bewundernswerter Weise schafft, sowohl die leicht verschnupfte Stimmfarbe von Paul McCartney wie auch das markante Näseln von John Lennon zu treffen. Das klingt beängstigend bei „Get Back“ und „Why Don’t We Do It In The Road“ und wird beinahe noch gespenstischer bei Lennons „The Ballad Of John & Yoko“, das von Weimann mit brillanten Gitarrensounds akzentuiert wird.

Dazu kommen Gitarrist Günther Kreuzkamp (Vocals bei „Here Comes The Sun“ und „I Will“), Christoph Paulsen (Bass, Percussion), George Göb (Keyboard, Percussion) und Tommy Schneider am Schlagzeug. Seine filigranen Drums bei „Come Together“, Weimanns Sitar bei „Norwegian Wood“ und das stakkatohafte Piano von Göb beim praktisch unspielbaren „A Day In The Life“ sind die Zutaten, die ein Konzert dieser Band so besonders machen.

Leider hatte die Tontechnik des Theaters in der ersten Hälfte etwas Mühe, die kultivierten Pferdestärken der Gruppe auf die Straße zu bringen. Kurz: Die Musik klang teilweise klirrend, die Stimmen waren zu leise statt thronend und plastisch über dem komplexen Klanggefüge zu schweben. Im zweiten Set wurde es besser.

Robby Schmidt ist der Malocher der Gruppe. Er turnt wie ein Verrückter zwischen Gitarre, E-Piano und Mikrofon hin und her, parliert in exzellentem Englisch und begeistert die vielen Kenner im Keller, die jede Textzeile, jedes Tonexperiment und jeden Wortfetzen inhaliert haben.

Axel Weimann ist für die ausgefeilten Arrangements und authentischen Klangcollagen zuständig, beherrscht die Gitarrensprache eines George Harrison ebenso wie die von Lennon beigesteuerten Interludes. Ein Konzert für Feinschmecker, die beim finalen Medley aus „Abbey Road“ („Golden Slumbers“) feuchte Augen bekommen und spätestens bei den letzten Zeilen von „The End“ emotional zusammenbrechen.

Ein zerbrechliches Meisterwerk

Das war der letzte Song, den die Beatles 1969 gemeinsam aufgenommen hatten. Endzeitstimmung. Brillant, wie die sechs Musiker dieses zerbrechliche Meisterwerk auf die Bühne bringen. Hier spult keine Coverband irgendwelche Hits herunter, hier arbeiten Experten an einem kostbaren musikalischen Erbe nach dem Motto „richtig oder gar nicht“. Der Harmoniegesang bei „It’s Getting Better“, das E-Piano bei „Don’t Let Me Down“ oder die beiden glasklaren akustischen Gitarren bei „Blackbird“ – auch live verlieren die Studio-Kunstwerke der Beatles nichts von ihrer Faszination.

Am Ende reißt es das Publikum von den Stühlen. Langer Applaus im Mobile-Keller. Die Lonely Hearts Club Band will in einem Jahr wiederkommen. An Pfingstsonntag (20. Mai) steht zunächst die 18. Konzertnacht auf Schloss Heiligenberg in Jugenheim auf dem Programm. Die Magical Mystery Tour der Südhessen dauert an.

Mittwoch, 28.03.2018