Anzeige

Zwingenberg.Der Arbeitskreis Zwingenberger Synagoge bietet seit langem regelmäßig geführte Stadtgänge zur Zwingenberger NS-Geschichte an. Jetzt gibt es eine weitere Möglichkeit, mehr über die NS-Zeit in Zwingenberg zu erfahren: Mit Hilfe des Smartphones kann man nun den Stadtgang in eigener Regie machen.

Über die Webseite des Vereins (www.arbeitskreis-zwingenberger-synagoge.de) lässt sich unter „Unser Angebot/Führungen“ die Stadtkarte mit der blau gekennzeichneten Route herunterladen, und dann folgt man den eingezeichneten grünen Symbolen. Mit einem Klick auf die einzelnen 15 Stationen erhält man viele detaillierte Informationen und Bilder. Berichtet wird von der Verfolgung, Migration und Ermordung der Zwingenberger Juden sowie über Gewalttätigkeiten und Prozesse gegen Mitglieder der örtlichen Arbeiterparteien KPD und SPD.

Weitere Themen sind die Aktionen gegen Anhänger der Ernsten Bibelforscher, den heutigen Zeugen Jehovas, in Zwingenberg sowie Auseinandersetzung der Nationalsozialisten mit Vertretern der hiesigen Kirchengemeinden.