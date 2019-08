Virtuoser Nachwuchs

Cellistin Jinhoo Kwag und Dozent Martin Stanzeleit (1. Solo-Cellist des Hiroshima Symphony Orchestra) bei einer Probe im Diefenbachsaal. © Zelinger

Zwingenberg.Zwei Dozentenkonzerte und drei Teilnehmerkonzerte am Hauptstandort Schloss Heiligenberg in Seeheim-Jugenheim plus ein improvisiertes kleines Werkstattkonzert und eine reguläre Matinee im Zwingenberger Diefenbachsaal: Die Internationale Sommerakademie für Solo- und Kammermusik hielt auch bei ihrer 17. Auflage wieder ein volles Programm parat.

Das vom Essener Geigenprofessor Jacek

...