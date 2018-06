Anzeige

Zwingenberg.„We are sailing!“, unter diesem Motto lädt die Voice Akademie Zwingenberg für den 23. Juni, Samstag, 20 Uhr, zu einem Sommerkonzert ins Theater Mobile ein.

Beim Segeltörn über das Meer steht Kapitänin Jeanette Giese am Steuer und spinnt moderierend Seemannsgarn, während Leichtmatrose Peter Moss sich am Schifferklavier in die Ferne träumt. Gemeinsam packt man zusammen mit dem Projekt-Shantychor und dem Ukulele-Orchester der Voice Akademie sowie Christian Nungesser, Volker Schrewe und Berthold Mäurer die Badehose ein. Dabei begegnen die Akteure dem Yellow Submarine, den Capri-Fischern und so manchem „Drunken Sailor“.

In ihrem abwechslungsreichen Programm erinnert die Voice Akademie im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) auch einmal mehr an den berühmten Künstler Fritz Graßhoff, der lange in Zwingenberg wohnte, und wird seinem Liedtext-Appell im Namen aller Zuhörer nachkommen: „Nimm mich mit, Kapitän auf die Reise!“