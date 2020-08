Seeheim-Jugenheim.Die Gemeindewerke Seeheim-Jugenheim arbeiten in der Zeit vom 14. bis voraussichtlich zum 28. August Arbeiten in Höhe Anwesens „Ernsthöfer Straße 41“ an den Versorgungsleitungen. Die Strecke ist daher gesperrt. Die Umfahrung erfolgt über die Straßen Neutscher Straße und Hutzelstraße (Landwirtschaftsweg). red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 06.08.2020