Vom Meister aus Japan gelernt

© oh

Rodau.Auch dieses Jahr richtete die Karateabteilung des Sportclubs Rodau 1972 e.V. erfolgreich ihren Karate- und Kobudo Lehrgang mit Shihan Toshihiro Oshiro aus. Trotz Ferienzeit reisten an zwei Tagen im Oktober wieder über 60 Karatefreunde aus ganz Deutschland und Europa an, um in der Melibokushalle in Zwingenberg den japanischen Großmeister persönlich zu erleben.

Der Shihan, was im

...

Sie sehen 17% der insgesamt 2389 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 10.11.2012