Jugenheim.Am heutigen Freitag, 7. Dezember, lädt die Evangelische Kirchengemeinde Jugenheim mit dem Förderverein Jugenheimer Bergkirche im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur am Freitagabend“ ab 19.30 Uhr in das Gemeindehaus in Jugenheim (Lindenstraße 6) ein. Es werden adventliche Lieder und Texte zum Thema „Von der Dunkelheit ins Licht“ zu hören sein. In stimmungsvoller Atmosphäre wird die Zwingenbergerin Christiane Opfermann, am Klavier von Monika Hölzle-Wiesen begleitet, Lieder vortragen. Pfarrer Hans-Peter Rabenau wird ausgewählte Texte vorlesen. Der Eintritt ist frei. red/Bild: Privat

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 07.12.2018