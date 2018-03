Von der Elterninitiative zum Dienstleister

Anzeige

30 Mitarbeiter, über 160 Kinder

Auch die Personalverantwortung wiegt schwer: 16 Betreuerinnen stehen auf der Gehaltsliste bei den „Zwingenberger Zwergen“, zwölf Mitarbeiterinnen sind es bei der Schülerbetreuung, zwei beim Familienzentrum – macht unterm Strich 30 Beschäftigte. Und um noch einen draufzusetzen: 45 Kleinkinder wurden im vergangenen Jahr in der viergruppigen Krippe betreut, 122 Mädchen und Jungen waren es in der fünfgruppigen Schülerbetreuung, 300 Personen nahmen an den Kursangeboten des famizz teil. Ach so: Und das Krippengebäude an der Annastraße ist eine Liegenschaft des Vereins, die Verantwortung für die Bauunterhaltung liegt ebenfalls beim Vorstand. Noch Fragen?

Habich: „Das ist kein Kegelverein“

„Das ist kein Kegelverein“, stellte Bürgermeister Holger Habich angesichts dieser Zahlen voller Respekt fest – und die Teilnehmer der in Anbetracht von über 140 Vereinsmitgliedern nur mäßig besuchten Sitzung in den Räumen der Schülerbetreuung spendierten dem ausnahmslos ehrenamtlich tätigen Quintett – zu dem außer den Genannten auch die zweite Vorsitzende Daniela Kohl und die Beisitzerinnen Nadine Wildner und Doren Böckmann zählen – dankbaren Beifall.

Der verdiente Applaus konnte am Dienstagabend allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass bei Pro Kind nicht alles eitel Sonnenschein ist: Die Schülerbetreuung liegt der Vereinsspitze schwer im Magen, denn in diesen Wochen geht es um die Frage, ob Pro Kind als der amtierende Träger erneut den Hut in den Ring wirft.

Bekanntermaßen will die Melibokusschule in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Bergstraße als Schulträger zum Schuljahr 2019/2020 auf das von der Landesregierung favorisierte, allerdings nicht unumstrittene Betreuungsmodell „Pakt für den Nachmittag“ umstellen. In diesen Wochen mussten potenzielle Träger im Rahmen eines sogenannten „öffentlichen Teilnahmewettbewerbs“ ihr Interesse an der Übernahme der Trägerschaft bekunden. Das hat der Pro-Kind-Vorstand getan, um einen Fuß in der Tür zu haben. Denn in der zweiten Phase der Träger-Suche – der eigentlichen Ausschreibung – dürfen dem Vernehmen nach nur die mitmachen, die in der ersten Phase den bereits erwähnten Hut in den Ring geworfen haben. Bis Anfang April muss der Verein nun entscheiden: Wird aus der Interessenbekundung auch eine ernsthafte Bewerbung um die Trägerschaft?

Bewerbung noch nicht abgeschickt

Eben da schließt sich der Kreis: Der Vorstand hat keine Angst davor, dass er der Herausforderung gemeinsam mit dem Schülerbetreuungsteam unter der Leitung von Sandra Bechtel-Mai gerecht werden könnte. Aber er hat große Sorge um die mittelfristige Zukunft: Bereits bei der Vorstandswahl im vergangenen Jahr war es schwierig, Nachfolger für die langjährigen Akteure Ronald Schild (Vorsitzender) oder Frank Stefes (Kassenwart) zu finden. Denn die eingangs skizzierten „inneren Werte“ des Vereins schrecken viele Mitglieder ab. Wie also wird es weitergehen, wenn die amtierenden Verantwortlichen einmal aussteigen wollen? Und wie ist es dann um die Zukunft der Schülerbetreuung, aber auch der Zwerge und des famizz bestellt?

Angesichts der Resonanz der Mitglieder auf die Einladung zur Hauptversammlung kamen am Dienstagabend berechtigte Zweifel daran auf, dass es auch künftig wieder Eltern gibt, die sich – als Nutznießer der Dienstleistungen, die Pro Kind erbringt – auch in die Verantwortung stellen lassen. Und ein anderer Trend ernüchtert den Vorstand ebenfalls: Bei den Zwingenberger Zwergen beispielsweise erbringen mehr und mehr Eltern ihre vereinbarten zehn Arbeitsstunden pro Jahr nicht, sondern ziehen das Zahlen einer Ausgleichsleistung vor.

Die Ehrenamtlichen im Vorstand machen sich längst nichts mehr vor: „Wir sind Dienstleister.“ Mit der Elterninitiative im besten Sinne des Wortes, die der Verein am Anfang noch war, habe man heute nicht mehr viel zu tun.

Das letzte Wort ist noch nicht gesprichen, aber sicher war es am Dienstagabend nicht, ob der Pro-Kind-Vorstand in puncto Schülerbetreuungs-Trägerschaft jetzt auch den zweiten Schritt tun wird.

