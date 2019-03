Von der Piste in den Kuhstall

Zwingenberg/Bensheim.Auch in diesem Jahr führte organisierte der Turn- und Sportverein (TuS) Zwingenberg in Kooperation mit der SSG Bensheim eine Ski- und Wanderfreizeit in Galtür und Ischgl.

Wer geglaubt hatte, Ende Februar/Anfang März frühlingshafte Pisten und Wetterverhältnisse zu erleben, der wurde schnell eines Besseren belehrt. Zwei Tage leichter Schneefall am Anfang wurden durch zwei Traumtage abgelöst, bevor die beiden letzten Tage doch einiges an Neuschnee brachten, der glücklicherweise jedoch nachts fiel. So waren einige unentwegte Skifreunde auf Skiern unterwegs, während andere eine Wanderung zum „Weiberhimmel“ durch hüfthohen Tiefschnee wagten. Schneehöhen bis zu zwei Metern garantierten die ganze Woche über eis- und steinfreie Abfahrten und auch die Stimmung in der Gruppe war stets bestens. Während einige Skifreunde die sehr abwechslungsreichen und insgesamt 43 Kilometer langen Pisten des Skigebietes Silvapark in Galtür bevorzugten, wurde von den meisten die 238 Pistenkilometer der Silvretta-Arena Ischgl angesteuert. Selbstverständlich wurde auch das zollfreie Dorf Samnaun auf Skiern erreicht.

In Ischgl wurde alles geboten, was ein Skifahrer sucht: Ein anspruchsvolles Pistenangebot und kaum Wartezeiten dank des hochmodernen Lift- und Seilbahnsystems. Natürlich wurde auch die Après-Ski-Stimmung genossen. Pflichtbesuche im „Kuhstall“ gehörten natürlich dazu. Auch in diesem Jahr waren wieder einige Wanderer an Bord, die die wunderbare Schneelandschaft auf den Spaziergängen rund um Galtür und Ischgl genossen.

Am späten Nachmittag führten die Wege der einzelnen Gruppen dann ins Hotel zurück, wo eine deftige Vesper oder ein leckerer Kuchen die Zeit bis zum Sechs-Gänge-Menü verkürzte. Auch der Wellnessbereich der Unterkunft ließ keine Wünsche offen. Wie immer ging auch diese Woche viel zu schnell vorbei. Auf der Hin- und Rückfahrt stand der „Bordservice“ im Bus mit „Weck, Worscht und Woi“ parat.

Der kurzfristig als Reiseleiter eingesprungene Skifreund Wilfried Göckel, der die Woche hervorragend begleitet hatte, dankte den Skifreunden Hans Schader und Lorenz Petersen für die Leitung der gebildeten Skigruppen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 29.03.2019