Vorentscheidungen für Meisterschaften

Zwingenberg.Im Monat Februar wird - wie in jedem Jahr – wieder der Höhepunkt der Fastnachtssaison zelebriert. Doch auch bei der Spielerei Bergstraße gibt es in diesem Monat eine besondere Veranstaltung: Am 15. Februar, Samstag, findet in den Räumen des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg die regionale Vorentscheidung der Deutschen Meisterschaften im Brettspiel statt. Bis zu 20 Teams kämpfen bei

...