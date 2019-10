Vorlesezeit in der Stadtbücherei

Zwingenberg.Am Mittwoch, 30. Oktober, beginnt in der Stadtbücherei Zwingenberg wieder die jährliche Vorlesezeit. Grundschulkinder ab acht Jahren werden bis zum 1. April 2020 immer mittwochs von 15.15 bis 16 Uhr das Buch „Die Muskeltiere“ von Ute Krause hören – eine wunderbare Geschichte von kleinen Helden, Mut, Treue und großem Appetit. In einem Stempelpass gilt es, möglichst viele Teilnahme-Stempel zu sammeln, um beim großen Abschlussfest eine Überraschung zu bekommen.

Für Kinder von vier bis sechs Jahren, in Begleitung eines Erwachsenen, wird an jedem ersten Samstag im Monat von 12.15 bis 12.45 Uhr ein Bilderbuch vorgelesen. Am ersten Termin, Samstag, 2. November, gibt es die Geschichte: „Dr. Brumm und der Megasaurus“ von Daniel Napp. Für diesen Termin wird um Anmeldung gebeten.

Die Veranstaltungen finden in der Stadtbücherei statt. Die Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 15 bis 19 Uhr, Mittwoch 10 bis 12 Uhr, Freitag 10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr, an jedem ersten Samstag im Monat 10 bis 12 Uhr. Kontakt per E-Mail: buecherei@zwingenberg.de, Telefon: 06251/788292. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 04.10.2019