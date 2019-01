Vorträge, Fotoausstellung und Bastelangebote

Seeheim-Jugenheim.Die Naturschutzbund-Ortsgruppe Seeheim-Jugenheim und die „Wühlmäuse“ weisen auf ihre neunte Infomesse „natur garten kunst“ hin, die am 17. Februar, Sonntag, von 11 bis 18 Uhr in der Bürgerhalle des Ortsteils Malchen stattfindet. Die Messe steht dieses Jahr unter dem Motto „Vielfalt Leben“. In der Pressemitteilung heißt es:

Die Vielfalt des Lebens auf der Erde und der Lebensweisen der Menschen gehen Hand in Hand. 16 lokale Vereine und Initiativen werden mit Ständen vertreten sein und ihre Arbeit vorstellen. Außerdem wird die Fotoausstellung „Prioritäten“ fotografische Naturimpressionen von Jan Zeissler zu sehen sein. Begleitend zu der Ausstellung werden im Nebenraum Vorträge angeboten: Schon am 16. Februar, Samstag, wird ab 20 Uhr zur Veranstaltung „Wilde Sprache: Ein Abend mit den Geheimnissen von Natur, Sprache und Seele“ mit Sara McFarland und Corinna Schwemer eingeladen. Am 17. Februar, Sonntag, werden ab 12 Uhr die Kinderbotschafter von „plant-for-the-planet“ ihr Projekt in einem Kurzvortrag vorstellen. Ab 14 Uhr ist eine Vortag zur Gemeinwohlökonomie vorgesehen. Der Umweltjournalist Torsten Schäfer berichtet ab 16 Uhr aus Vietnam: „Wie Umweltzerstörung Lebensgrundlagen vernichtet. Reisen durch ein geschundenes Paradies.“ Die Kita „Windrad“ bietet für die Kinder Basteln mit Naturmaterialien an. Für eine Bewirtung ist gesorgt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 09.01.2019