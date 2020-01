Vortrag über den Buchdruck

Alsbach.Der Buchdruck, als solcher, wie er heute bekannt ist, gilt zu Recht als Jahrtausend-Erfindung und prägt schon seit über 500 Jahren das Leben der Menschen. Wer die bekannten Namen Johannes Gutenberg und sein – in Gernsheim geborener Partner – Peter Schöffer waren und wie sie ihre Idee des Buchdrucks verwirklichten, das erfahren die Teilnehmer des nächsten Senioren-Stammtisches Alsbach-Hähnlein. Am 22. Januar, Mittwoch, ab 18 Uhr hält Lutz Petereit im Bürgerhaus Sonne (Eduard-Schmidt-Saal) in Alsbach dazu einen Vortrag. mty

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.01.2020