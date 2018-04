Vortrag über ein Leben mit Demenz

Anzeige

Tipps für den Alltag

Im Vortrag „Leben mit Demenz“ wird Cornelia Weber einen Einblick in das Wesen dieses Krankheitsbildes geben:

Was ist eine Demenz, wie kann sie erkannt werden?

Was gibt es an Hilfen für die Betroffenen und für die pflegenden Angehörigen?

In ihrer Beratungsarbeit erfährt Cornelia Weber immer wieder, dass Informationen über das Krankheitsbild zu mehr Gelassenheit im Umgang mit dem Kranken führen können. „Sich in die veränderte Wirklichkeit des Demenzkranken hinein zu versetzen, ihn in seiner Verwirrtheit zu begleiten, ist die große Herausforderung. Informationen können helfen, die Krankheit als Krankheit zu akzeptieren und nicht an der Beziehung zu zweifeln“, so beschreibt sie ihre Erfahrung.

In ihrem Vortrag wird sie Hilfe geben, das oft befremdlich erscheinende Verhalten des Kranken zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren. Anhand von praktischen Beispielen werden Tipps für den Umgang im Alltag gegeben. Außerdem wird sie über die Leistungen der Pflegeversicherung und über Entlastungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige informieren. „Es ist wichtig, dass die Angehörigen sich Unterstützung organisieren, bevor die eigene Belastungsgrenze erreicht ist“, rät die Seniorenberaterin. red/BA–Archivbild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 14.04.2018