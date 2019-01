Vortrag über Fluchtursachen

Zwingenberg.„Fluchtursachen kompakt – Eritrea“, so lautet der Titel eines Vortrags, zu dem der Arbeitskreis Asyl Zwingenberg in Kooperation mit der Stadt Zwingenberg einlädt. Wie Christiane Eichhorn für die Veranstalter mitteilt, findet die Veranstaltung am 6. Februar, Mittwoch, ab 19.30 Uhr im Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ (Löwenplatz 6, Eingang auf der Rathaushofseite) statt. Der Eintritt ist kostenfrei.

Referent ist Florian Pfeil von der Fridtjof-Nansen-Akademie im Weiterbildungszentrum (WBZ) Ingelheim, das sich mit Flucht, Migration, Integration und gesellschaftlichem Zusammenhalt beschäftigt. In der Ankündigung heißt es:

„Menschen aus Eritrea fliehen aus anderen Gründen als Menschen aus Syrien. Die Debatte über geflüchtete Menschen kann nur verstehen und beurteilen, wer versteht, warum diese Menschen ihr Heil in Europa und Deutschland suchen. Dabei soll die Vortragsreihe ,Fluchtursachen kompakt‘ unterstützen.

Die Reihe nimmt am Vortragsabend den Herkunftsstaat Eritrea in den Blick, aus dem viele Menschen unter anderem nach Deutschland flüchten. Zunächst erläutert dazu der Länderexperte Florian Pfeil in einem Vortrag, warum Menschen aus dem Land auf der Flucht sind. Es bleibt dabei genügend Zeit für das Publikum, um Fragen an den Experten zu stellen. Die Veranstaltungsreihe richtet sich an ein breites Publikum und soll im Sinne der politischen Bildung über die vielfältigen Beweggründe, die Heimat zu verlassen, informieren und zu einem Austausch innerhalb der Interessierten anregen.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.01.2019