Vortrag über Gold beim Seniorenbeirat

Alsbach-Hähnlein.Der Seniorenbeirat der Gemeinde Alsbach-Hähnlein lädt zu einem Vortrag mit dem Titel „Gold – im Lichte vergangener und aktueller weltwirtschaftlicher und weltpolitischer Turbulenzen“ ein. Sebastian van Delden wird dazu am 25. März, Mittwoch, ab 18 Uhr im Eduard-Schmidt-Saal des Alsbacher Bürgerhauses Sonne referieren. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. In der Einladung schreibt Lutz-Michael Petereit, Vorsitzender des Seniorenbeirats:

„Die Weltfinanzmärkte sind in den Jahren nach der Finanzkrise 2008 durch Flutung mit billigem Geld ,über Wasser’ gehalten worden. Präsident Trump spricht von der besten wirtschaftlichen Situation seit Jahren. Die vergangenen Wochen haben dann aber gezeigt, dass ein Virus ausreicht, um die Weltfinanzmärkte ordentlich in Wackeln zu bringen. In dieser Situation ist es sicherlich opportun, über Gold – die einzig weltweit anerkannte Währung – zu sprechen, die einen inhärenten Wert hat und bei der keine Zentralbank oder Steuerzahler den Gegenwert garantieren muss.

In dem Vortrag wird kurz die ältere Geschichte des Goldes beleuchtet und dann über die sich verändernde Rolle des Goldes über die Zeit berichtet. Es wird erläutert, warum die Zentralbanken Gold gleichzeitig lieben und hassen und warum jeder zumindest darüber nachdenken sollte, ob er sich etwas Gold für schlechte Zeiten zulegt.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 13.03.2020