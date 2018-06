Anzeige

Alsbach.„Biblische und christliche Motive in der Grafik der Leipziger Schule“, so lautet der Titel eines Vortrags von Klaus Brückner, zu dem die Kunstfreunde Bergstraße einladen. Termin ist der 14. Juni, Donnerstag, 19.30 Uhr; Veranstaltungsort ist der Eduard-Schmitt-Saal des Bürgerhauses Sonne (Hauptstraße 26) in Alsbach. Der Eintritt ist frei. In der Ankündigung heißt es:

„Biblische und christliche Motive gibt es seit jeher in der bildenden Kunst immer wieder – und wenn man die letzten Jahrzehnte betrachtet, in bemerkenswerter Weise bei einer Reihe von Künstlern in und aus der früheren DDR.

Wegen der strikt säkularen, ja atheistischen Grundhaltung der DDR mag das überraschenund als paradox erscheinen. Im Vortrag wird versucht, hierfür Erklärungen anzubieten.