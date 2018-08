Vortrag über Hausnummern

Hähnlein.Über „Die Geschichte der Hausnummer in europäischen Städten“ referiert der promovierte Historiker Anton Tantner aus Wien am 29. August, Mittwoch, 19.30 Uhr, im Museum der Gemeinde Alsbach-Hähnlein. Im Rahmen der neuen Reihe „Anstaltsgespräche“ – das Museum befindet sich in der Alten Schule Hähnlein (Gernsheimer Straße 31), die üblicherweise „die Anstalt“ genannt wird – kommt mit Tantner ein Experte für die Kulturtechnik der Nummerierung und die Geschichte der Kontrollgesellschaft zu Wort. Er lehrt an der Universität der österreichischen Hauptstadt, hat den Wiener Preis für Stadtgeschichtsforschung erhalten, ist Redaktionsmitglied zahlreicher wissenschaftlicher Zeitungen ist und veranstaltet nicht alltägliche Stadtrundgänge in Wien. Der Eintritt ist frei.

In Hähnlein referiert er begleitend zur aktuellen Sonderausstellung „Vum Gässje, iwwer die Gass´ – uf die Stroaß. Was Straßennamen erzählen ...“ zu einem in der Regel wenig beachteten Thema: „Die Geschichte der Hausnummer in europäischen Städten.“ Er geht unter anderem folgenden Fragen nach: Seit wann gibt es Hausnummern? In Europa wird vieles vereinheitlicht, auch die Hausnummer? Tantner thematisiert die verschiedenen Nummerierungssysteme, Gestaltungsmöglichkeiten und Verordnungen. red

