Vortrag über Populismus

Alsbach-Hähnlein.Die Arbeitsgruppe Frieden in Alsbach-Hähnlein weist auf eine Veranstaltung mit dem Titel „Populismus in Europa und den USA“ hin, die am 22. November, Donnerstag, stattfindet. Wie Johannes Mingo für die AG mitteilt, wird Politikwissenschaftler Dr. David Sirakov, Direktor der „Atlantischen Akademie Rheinland Pfalz“, ab 20 Uhr im Sonnensaal des Bürgerhauses Sonne in Alsbach sprechen. Der Eintritt ist frei. In der Ankündigung heißt es weiter:

David Sirakov wird sich in seinem Vortrag mit dem Aufstieg und den Herausforderungen des Populismus in Europa und den USA beschäftigen. Er wird unter anderem erläutern, vor welche Herausforderungen das Phänomen Populismus die westlichen Demokratien stellt. Angesichts der Erfahrungen mit Bewegungen und Parteien wie Pegida und der „Alternative für Deutschland“ als auch der Tea Party und Kandidaten wie Donald Trump in den USA geht er der Frage nach, inwieweit soziale Phänomene wie Ungleichheit, Unsicherheit und Polarisierung zu diesen Entwicklungen beitragen.

Erörtert wird auch, wie es den Bürgern gelingen kann, dem Phänomen Populismus mit der nötigen Unaufgeregtheit zu begegnen, statt sich ihm überwältigen zu lassen. red

