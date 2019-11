Vortrag über Quercy und das Périgord

Zwingenberg.Der Zwingenberger Freundeskreis Pierrefonds, der sich um die Städtepartnerschaft zu der gleichnamigen Kommune in Frankreich kümmert, lädt für den kommenden Freitag, 15. November, einmal mehr zu einem Lichtbildervortrag ein. Ab 20 Uhr wird Ulrich Leist im Foyer der Melibokushalle über die „Dordogne – Spezialitäten aus Quercy und Périgord“ referieren. Der Eintritt ist frei; neben den Mitgliedern des Verschwisterungsvereins sind ausdrücklich auch weitere Interessierte willkommen. Zum Inhalt des Vortrags heißt es in der Einladung: „Die Dordogne, einer der längsten Flüsse Frankreichs, führt uns in eine Landschaft voller Sehenswürdigkeiten: Dörfer in grandioser Lage, Schlösser, romanische Kirchen und steinzeitliche Höhlen bilden den Rahmen für die Tour durch die auch gastronomisch bekannte Gegend. Wir besuchen die Perlen dieser Region.“ red

