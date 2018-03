Anzeige

Zwingenberg.Die Regionalgruppe Bergstraße der Gesellschaft der Staudenfreunde (GdS) lädt zu einem Vortrag mit dem Titel „Wolfgang Oehme, seine Stauden und Gräser“ ein. Termin ist Sonntag, 18. März, ab 14 Uhr, Veranstaltungsort ist das Katholische Pfarrzentrum (Heidelberger Straße 18) in Zwingenberg. In der Ankündigung von Roswitha Zwecker im Namen der GdS-Regionalgruppe Bergstraße:

Wolfgang Oehme (geboren 1930 in Chemnitz, gestorben 2011 in Towson/USA) wanderte 1957 in die USA aus und begründete, nach mehreren Zwischenstationen, zusammen mit James van Sweden den „New American Garden Style“. Referent Stefan Leppert lernte Oehme persönlich kennen und wird viel Interessantes und Unbekanntes über diesen eigenwilligen, aber für die moderne Gartengestaltung immens wichtigen Landschaftsarchitekten zu berichten haben. red