Zwingenberg.Der Zwingenberger Freundeskreis Pierrefonds, der sich unter Leitung seiner Vorsitzenden Christa Baldauf um die Städtepartnerschaft mit der gleichnamigen Kommune in Frankreich kümmert, lädt aus Anlasse der Europa-Woche zu einer Vortragsveranstaltung ein.

Referent Dr. Christophe Meyer (Universität Straßburg) wird am 4. Mai, Freitag, zum Thema „Das Elsass – Entwicklung einer Europäischen Sprach- und Kulturgrenze seit dem Èlysée-Vertrag vor 55 Jahren“ sprechen. Veranstaltungsort ist der Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ (Löwenplatz 6) in Zwingenberg, Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt frei, neben den Mitglieder des Freundeskreises sind weitere Interessierte willkommen. In der Pressemitteilung des Vereins heißt es weiter: „Vor 55 Jahren unterschrieben De Gaulle und Adenauer den Èlysée-Vertrag. Paradoxerweise entstand und wuchs seitdem in Zeiten eines ständig fortschreitenden europäischem Integrationsprozesses eine Sprach- und Kulturgrenze auf der mythischen und fruchtbaren Ader des Oberrheingrabens. Anhand historischer Daten und aktueller Nachrichtenlage aus dem Elsass verfolgt Dr. Christophe Meyer (Université de Straßburg) in seinem Vortrag und der nachfolgenden Diskussion mit dem Publikum eine zweiseitige Zielsetzung: Zuerst geht es darum, über Klischees, Vorurteile und Wunschvorstellungen hinaus ein wirklichkeitsgetreues Bild des erwähnten Prozesses zu bieten.

Es sollen dann politisch und finanziell umsetzbare Maßnahmen erörtert werden, die zur Vertiefung grenzüberschreitender nachbarschaftlicher Beziehungen zwischen dem Elsass und den angrenzenden deutschen Bundesländern beitragen.“ red