Vorverkauf für Prunksitzung läuft

Zwingenberg.Die Prunksitzung des Karnevalvereins Narrhalla (KVN) Zwingenberg findet am 15. Februar, Samstag, ab 19.11 Uhr in der Melibokushalle statt. Einlass ist bereits um 18.11 Uhr. Die Sitzung steht unter dem Motto „Rockabilly“. Dieses Thema wurde durch Abstimmung per Stimmzettel während der Sitzung 2019 vom Publikum mit großer Mehrheit gewählt. Das Programm wird wieder eine bunte Mischung aus Tänzen, Vorträgen, Gesang und Musik. Zwei komplett neue Nummern werden das bewährte Programm abrunden, heißt es in einer Pressemitteilung des KVN.

Eintrittskarten gibt es zurzeit im Vorverkauf in der Apotheke Herms (Bahnhofstraße 4).

Kinder können zweimal feiern

Weitere Veranstaltungen sind laut Mitteilung des Karnevalvereins Narrhalla die Schulsitzung am 21. Februar, Freitag, sowie der Kindermaskenball am 22. Februar, Samstag, ab 15.11 Uhr. red

