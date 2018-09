VVR wanderte auf dem Mühlenweg

Rodau.In diesem Jahr wanderten die Mitglieder des Verschönerungsvereins Rodau (VVR) gemeinsam mit Freunden des Vereins auf dem Mühlenweg im Schwarzwald. Am ersten Wandertag starteten die Teilnehmer zu einem 18 Kilometer langen Marsch entlang des Mühlenweges, der zahlreiche Einkehr- und Verweilmöglichkeiten für durstige und hungrige Wanderer bot. Am zweiten Tage folgte eine „kleine“ Wanderung nach Allerheiligen mit Kloster-Ruine und Wasserfällen, bevor es wieder zurück an die Bergstraße ging. Wohin die Wander-Tour im nächsten Jahr führt, das ist noch offen – Interessenten können sich jedoch gern heute schon per E-Mail: info@verschoenerungsverein-rodau.de anmelden, lädt VVR-Vorsitzende Christiane Weiß ein. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.09.2018