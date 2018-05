Anzeige

Rodau/Schwanheim.Am Sonntag (27.) findet um 9.45 Uhr der nächste Kindergottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde Schwanheim statt. Dieses Mal treffen sich die Kinder aber nicht in Schwanheim, sondern am Sportplatz in Rodau – von dort geht es gemeinsam in den Wald.

In der Einladung dazu heißt es: „Wir hören die Geschichte vom Heiligen Franziskus, singen, beten und entdecken spielend die Natur. Wir gehen bei jedem Wetter in den Wald. Nicht vergessen: wetterfeste Kleidung, Zeckenschutz und gegebenenfalls Sonnenschutz.“

Der Gottesdienst wird etwa eineinhalb Stunden dauern. Eingeladen sind Kinder ab drei Jahren. red