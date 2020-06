Waldbrand durch Böller verursacht?

Bickenbach.Nach einem Brand in einem Waldstück mit der Bezeichnung „Kiefernwäldchen“ zwischen der Bundesstraße 3 (Zwingenberger Straße) und der Waldkolonie bei Bickenbach am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr sucht die Polizei nun nach Zeugen. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen schreibt, brannten in dem genannten Bereich sowohl ein Teil des Waldbodens sowie mehrere Bäume. Schnell konnten die Flammen durch die Freiwilligen Feuerwehren von Bickenbach und Alsbach gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Hinweisen zufolge sollen sich Jugendliche dort aufgehalten und mit Böllern hantiert haben. Vor diesem Hintergrund ermittelt das Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt und sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 03.06.2020