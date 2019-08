Wanderung vom Stein zum Wein

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf einen Kurs mit dem Titel „Vom Stein zum Wein in Zwingenberg“ (Kursnummer: FEK 027). Ein Ranger des Geo-Naturparks Bergstraße/Odenwald wendet sich mit diesem Wander-Angebot an Familien. Termin ist der 1. September, Samstag, der Startschuss fällt um 10 Uhr vor dem Restaurant „Bunter Löwe“ (Löwenplatz 6) in Zwingenberg. Die Wanderung dauert bis 13 Uhr. Erwachsene zahlen zehn Euro, Kinder dürfen kostenlos mitlaufen In der Kursbeschreibung heißt es:

Stadtführung und Vesper inklusive

„Vom ,Bunten Löwen’ hinauf in die Zwingenberger Weinberge – lernen Sie die einzigartige Bergsträßer Weinbaulandschaft und ihre Besonderheiten kennen. Angesprochen werden als Themen die Geologie, die Böden und der Weinanbau, dazu eine kleine Stadtführung in Zwingenberg und zum Ausklang eine kleine Vesper mit Wein und Traubensaft.“

Anmeldungen und weitere Informationen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red

